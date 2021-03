Appell an Regierung

Mehr als 100 Kinderschutz- und Sozialverbände haben Bundestag und Bundesländer aufgefordert, sich bis zur Sommerpause auf ein Gesetz zur Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz zu einigen.

In ihrem gemeinsamen Appell bezeichnen die Organisationen den bisherigen Kabinettsentwurf als unzureichend. Die gefundene Formulierung bedeute keine Stärkung der Kinderrechte. Das Gesetz müsse den Ansprüchen der UN0-Kinderrechtskonvention gerecht werden.



Das Bundeskabinett hatte im Januar nach jahrelangen Diskussionen beschlossen, Kinderrechte ausdrücklich in die Verfassung aufzunehmen. Für eine Grundgesetzänderungen sind aber Zweidrittelmehrheiten im Bundestag und Bundesrat nötig. Die große Koalition ist damit auf Zustimmung aus der Opposition angewiesen. Linke und Grüne pochen auf stärkere Formulierungen im Gesetz, was wiederum von der FDP und auch der Union abgelehnt wird.

