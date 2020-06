Bundesgesundheitsminister Spahn hat für Organspenden geworben.

Anlass ist der morgige Tag der Organspende. Spahn sagte, mehr als 9.000 Menschen warteten in Deutschland auf ein Spenderorgan. Die Aufmerksamkeit für das Thema sei so groß wie nie. Im ersten Quartal des Jahres seien deutlich mehr Organe gespendet und mehr Spendenausweise bestellt worden.



Grund dafür sei die breite gesellschaftliche Debatte über eine Neuregelung der Organspende. Im Januar hatte der Bundestag entschieden, dass weiterhin die vorab dokumentierte Zustimmung des Spenders nötig ist. Das in vielen anderen europäischen Staaten eingeführte Modell einer Widerspruchslösung wurde abgelehnt. Dieses sieht vor, dass jeder Bürger Spender ist - außer, er hat widersprochen.