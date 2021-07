Bundeskanzlerin Angela Merkel soll sich bei ihrem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in dieser Woche dafür einsetzen, dass Julian Assange freigelassen wird.

Das fordern etwa 120 Politikerinnen und Politiker, Kunstschaffende und Journalisten in einem Brief an Merkel, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Unterzeichnet haben unter anderen die ehemaligen Minister Sigmar Gabriel, Gerhart Baum und Oskar Lafontaine sowie die Schriftsteller Günter Wallraff, Navid Kermani und Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek.



Julian Assange wird vorgeworfen, auf der von ihm gegründeten Enthüllungsplattforn Wikileaks geheime Dokumente zu den US-Einsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht zu haben. Er sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien. Die USA haben einen Auslieferungsantrag gestellt. Das Verfahren läuft noch.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.