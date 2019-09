Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, für die Demokratie einzustehen.

Diese sei auch in Deutschland ganz gewiss kein garantiertes oder auf ewig fest gefügtes Werk, erklärte Steinmeier. Zugleich dürften die Frustrierten und Wütenden nicht zur Seite geschoben werden. Es gehe auch darum, neue Antworten zu finden, wo alte offensichtlich nicht mehr taugten. Die Weltordnung verschiebe sich durch den Aufstieg neuer Mächte mit anderen politischen Systemen, warnte Steinmeier.



Der Bundespräsident äußerte sich in der Nähe von Traben-Trabach vor rund 180 Diplomaten aus aller Welt, die er zu dem Besuch in Rheinland-Pfalz eingeladen hatte.