Papst Franziskus hat die Römische Kurie zum Wandel aufgefordert.

Um als Christen in einer zunehmend säkularisierten Welt zu bestehen, müsse man sich reformieren, sagte er in einer Ansprache vor den Beamten den Vatikans. Man befinde sich nicht mehr unter einer christlichen Herrschaft. Es gebe keine christliche Leitkultur. Auch andere Weltanschauungen prägten inzwischen das Denken. Der Glaube sei insbesonders in Europa und in weiten Teilen der westlichen Welt keine Bedingung mehr für Gemeinschaftsleben. Vielmehr werde der Glaube abgelehnt, verspottet, marginalisiert und ausgelacht. Der Papst fügte hinzu, die Kirche solle sich wieder mehr auf Verkündigung und weniger auf Selbsterhaltung konzentrieren.