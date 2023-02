Internationaler Tag

Die Taten hätten lebenslange Auswirkungen, erklärten zwei Vertreter der UNO in Kenia. In einem Gastbeitrag für die kenianische Zeitung " The Standard " schreiben Shaheen Nilofer und Anders Thomsen, Genitalverstümmelung beraube Mädchen ihrer Kindheit, verfestige die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und verursache schwere körperliche und seelische Schäden. Aus den Fortschritten vergangener Jahre habe man gelernt, dass für einen Stopp die aktive Beteiligung von Jungen und Männern erforderlich sei. Auch Bundesentwicklungsministerin Schulze - SPD - hatte erklärt , um die schädliche Praxis zu beenden, müsse man die tief in den Gesellschaften verankerten Strukturen überwinden.