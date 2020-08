Der US-Konzern Apple hat das populäre Computerspiel Fortnite von seiner Plattform App Store verbannt.

Zur Begründung hieß es, der Softwarehersteller Epic Games habe eine direkte Zahlungsfunktion in seinem Programm aktiviert und damit gegen die

Vorschriften verstoßen. Große Plattformbetreiber wie Apple verlangen in aller Regel, dass Geldzahlungen für solche Apps über ihre eigenen Systeme laufen und verlangen dafür hohe Gebühren. Epic Games sieht in Apples Vorschriften eine wettbewerbswidrige Beschränkung und kündigte rechtliche Schritte an.