US-Konzern

Apple-Mitarbeiter in Baltimore stimmen für Gewerkschaftsbeitritt (Archivbild). (imago / photothek)

65 der mehr als 100 Angestellten des Apple-Stores in Towson bei Baltimore votierten dafür. Sie fordern Mitbestimmung bei Themen wie Löhnen oder Arbeitszeiten. Die Mitarbeiter in Towson sind die ersten Apple-Angestellten im Einzelhandelsbereich, die sich gewerkschaftlich organisieren.

In den USA hatten Gewerkschaften in den vergangenen Jahrzehnten viele Mitglieder verloren. In den vergangenen Monaten erzielten sie aber einige symbolische Erfolge - etwa bei Starbucks oder Amazon.

