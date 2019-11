Auf Druck Moskaus weist der US-Technologiekonzern Apple die annektierte ukrainische Halbinsel Krim bei der Nutzung verschiedener Dienste als russisch aus.

Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, erscheinten etwa in der Routenplanung und in der Wetter-App die Städte Simferopol und Sewastopol mit dem Zusatz Krim, Russland. Werde in nicht russischen Ländern danach gesucht, fehle der Hinweis auf ein Land. Der Vorsitzende des Sicherheitsausschusses im Parlament in Moskau, Piskarjew, sagte der Nachrichtenagentur Interfax zufolge, Apple habe seine Dienste in Einklang mit dem russischen Recht gebracht.