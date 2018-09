Die vom Hilfsschiff "Aquarius 2" geretteten Flüchtlinge dürfen in Malta an Land gehen.

Das teilte die Regierung in Valletta mit. Eine Anlege-Erlaubnis bekam die "Aquarius" allerdings nicht. Die 58 Migranten würden in internationalen Gewässern von einem maltesischen Schiff aufgenommen und nach Malta gebracht, erklärte Regierungschef Muscat. Anschließend werden die Flüchtlinge auf vier EU-Staaten verteilt, darunter Deutschland



Die "Aquarius" hatte am Sonntag darum gebeten, im südfranzösischen Marseille anlegen zu dürfen. Frankreich erklärte jedoch, es dürfe keine neue Irrfahrt auf dem Mittelmeer geben. Das Schiff müsse schnell anlegen, und es befinde sich derzeit nahe Malta.