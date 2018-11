Italien will das Flüchtlings-Rettungsschiff "Aquarius" beschlagnahmen lassen.

Wie die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mitteilte, forderte die italienische Justiz die Zwangsmaßnahme gegen das in Marseille festliegende Schiff. Medienberichten zufolge werfen die italienischen Behörden den Betreibern vor, 24 Tonnen mutmaßlichen Sondermüll als normalen Müll ausgegeben zu haben. Dabei handle es sich unter anderem um die Kleidung von Geflüchteten. Ärzte ohne Grenzen wies die Vorwürfe zurück. Das einzige Verbrechen, das man heute im Mittelmeer sehe, sei die vollständige Demontage des Such- und Rettungswesens, erklärte die Organisation. Derzeit kann die Aquarius nicht in See stechen, weil Panama auf Drängen Italiens dem Schiff seine Flagge entzogen hat.