Das Rettungsschiff "Aquarius" nimmt nach einer einmonatigen Wartungspause die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer wieder auf.

Das teilte die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" in Marseille mit. Man werde die Einsätze in Abstimmung mit den Behörden und unter Wahrung internationaler Konventionen fortsetzen. Allerdings werde man Anweisungen zur Nicht-Intervention nur dann befolgen, wenn klar sei, dass die betreffenden Menschen durch andere Schiffe gerettet würden. Zudem stellte "Ärzte ohne Grenzen" klar, dass keine Migranten nach Libyen gebracht würden. In dem nordafrikanischem Land herrsche ein alarmierender Grad an Gewalt und Ausbeutung.