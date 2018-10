Das letzte private Flüchtlingsrettungsschiff im Mittelmeer, die "Aquarius 2", ist im Hafen von Marseille eingelaufen.

Das Schiff mache dort einen Zwischenstopp und warte auf eine neue Zulassung, teilte der Betreiber "SOS Méditerranée" mit. Die "Aquarius 2" war bislang unter der Flagge Panamas gefahren, das Land hatte die Zulassung zuletzt aber entzogen. Private Flüchtlingsrettungsaktionen im Mittelmeer stehen unter politischem Druck. So lässt Italien die Schiffe nicht mehr in seine Häfen einlaufen.



Die Organisation forderte die europäischen Regierungen auf, eine neue Flagge für das Rettungsschiff zu finden und so dessen Zukunft zu sichern. Man sei entschlossen, so schnell wie möglich wieder auszulaufen.