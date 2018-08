Das UNO-Flüchtlingskommissariat fordert von Europa einheitliche Regeln für den Umgang mit Rettungsschiffen privater Hilfsorganisationen im Mittelmeer.

Schiffe mit Flüchtlingen an Bord dürften nicht mehr auf See ausharren müssen, sagte Hochkommissar Grandi. In diesem Zusammenhang begrüßte er, dass Malta dem privaten Rettungsschiff "Aquarius" gestern eine Anlegeerlaubnis erteilt hat. Deutschland nimmt 50 der insgesamt 141 Migranten aus Afrika auf. Nach Angaben der Regierung in Valletta sollen die übrigen auf Frankreich, Luxemburg, Spanien und Portugal verteilt werden. Das Schiff war seit dem vergangenen Freitag im Mittelmeer unterwegs, da zunächst kein Land einen Hafen öffnete.