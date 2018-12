Die Vereinten Nationen rufen zu verstärkter Seenotrettung im Mittelmeer auf.

Auch nichtstaatliche Organisationen müssten die Möglichkeit haben, in koordinierter Absprache Such- und Rettungsmaßnahmen auszuweiten, erklärte eine Sprecherin des Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Genf. Vorrang müsse immer haben, Leben zu retten. Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte warnte davor, Hilfe für Migranten zu kriminalisieren. Hintergrund ist, dass Hilfsorganisationen den Einsatz des Schiffs "Aquarius" beendet haben. Sie geben als Gründe eine Reihe von gezielten politischen Angriffen an. Die italienische Regierung hat die Häfen des Landes für private Seenotretter geschlossen.