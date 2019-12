Die Medienplattform "Arab News" aus Saudi-Arabien hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende kommenden Jahres den Newsroom mit gleich vielen Frauen und Männern zu besetzen.

Ziel sei es, die Latte hochzulegen und damit Frauenförderung auch in anderen Bereichen und anderen Medien voranzutreiben, sagte die Projektverantwortliche Somayya Jabarti im Deutschlandfunk. Neben der paritätischen Besetzung des Newsrooms will Jabarti dies auch für Führungspositionen erreichen. Sie habe Glück, denn "Arab-News" sei eine englischsprachige Medienplattform in Saudi-Arabien, betont Jabarti. "Ich glaube, die arabischsprachigen Medienplattformen haben es nicht so leicht, dort sind die Grenzen schwerer zu überschreiten."



Menschenrechtsorganisationen beobachten, dass die Meinungsfreiheit in Saudi-Arabien immer stärker eingeschränkt wird. In der Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen steht Saudi-Arabien auf Platz 172 – von 180. Erst im November wurde wieder eine Reihe Journalisten, Blogger und Autoren verhaftet. 32 inhaftierte Medienschaffende zählte Reporter ohne Grenzen Anfang Dezember.



