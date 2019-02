Papst Franziskus hat mit mehr als 100.000 Gläubigen eine Messe in den Vereinigten Arabischen Emiraten gefeiert.

Im Stadion von Abu Dhabi wurde er begeistert empfangen, als er mit dem Papamobil durch die Menschenmenge fuhr. In seiner Predigt bestärkte der Papst die Christen auf der Arabischen Halbinsel in ihrem Glauben und Einsatz für den Frieden. Auch ging Franziskus auf ihre Herkunft. Die meisten Katholiken in den Emiraten sind Gastarbeiter aus Indien, Pakistan und den Philippinen.



Es war der erste Besuch eines Papstes überhaupt auf der Arabischen Halbinsel (Audio-Link). Die Reise stand im Zeichen des interreligiösen Dialogs mit dem Islam.