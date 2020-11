Die Huthi-Rebellen im Jemen haben nach eigenen Angaben eine Ölanlage in der saudischen Hafenstadt Dschiddah angegriffen.

Dabei sei ein neuer Marschflugkörper vom Typ Kuds-2 eingesetzt worden, hieß es. Die Regierung in Riad bestätigte die Meldungen bislang nicht. Videos in Sozialen Medien lassen jedoch vermuten, dass es in einer Anlage von "Saudi Arabian Oil" brennt oder gebrannt hat.



Kurz zuvor war der scheidende US-Außenminister Pompeo in Saudi-Arabien zu Besuch, zudem wurde der Jahresgipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) von Saudi-Arabien als Gastgeber an diesem Wochenende online abgehalten.



Der Konflikt im Jemen brach vor sechs Jahren aus, als die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen die Hauptstadt Sanaa eroberten. 2015 griff eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition in den Bürgerkrieg ein. Über die Jahre hat er sich zur schlimmsten humanitären Krise weltweit entwickelt.

