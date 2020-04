Auf Wunsch der Palästinensischen Autonomiebehörde befasst sich die Arabische Liga in einer Dringlichkeitssitzung mit den Annexions-Plänen Israels im Westjordanland.

Der stellvertretende Generalsekretär der Arabischen Liga, Saki, erklärte in Kairo, per Videokonferenz würden die Außenminister an diesem Donnerstag darüber beraten, welche Maßnahmen die arabischen Staaten im Falle einer Annexion des Westjordanlandes oder bestimmter Gebiete durch Israel ergreifen könnten.



Israel hatte im Januar einen Plan zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts vorgelegt, der unter anderem die Annexion der israelischen Siedlungen und Teile des besetzten Westjordanlandes vorsieht. Darin wird auch Jerusalem als unteilbare Hauptstadt Israels beschrieben. Dieser Plan hatte bei den Palästinensern und der Arabischen Liga heftigen Protest ausgelöst.