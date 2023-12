Krieg im Nahen Osten

Ahmed Abul Gheit (IMAGO / SNA / IMAGO / Evgeny Biyatov)

UNO-Generalsekretär Guterres hat nach der Resolution für die Erweiterung humanitärer Hilfen im Gazastreifen zu einem Waffenstillstand aufgerufen. Es sei die einzige Möglichkeit, den dringenden Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden, sagte Guterres in New York. Es sei noch viel mehr nötig als in der Entschließung stehe.

Die UNO-Resolution war gestern nach tagelangen Diskussionen in New York zustande gekommen. Darin wird Israel aufgefordert, unverzüglich einen sicheren und ungehinderten humanitären Zugang in den Gazastreifen zu ermöglichen. Die Forderung nach einem Aussetzen der Gewalt wurde nicht aufgenommen, da ansonsten ein erneutes Veto der USA gedroht hätte.

Israel setzte seine Angriffe im Gazastreifen unterdessen fort. Die Armee gab an, ein Hauptquartier der Hamas getroffen zu haben. Dabei seien zahlreiche Mitglieder der Terrororganisation getötet worden. Auch ein weiterer Tunnelkomplex sei zerstört worden. Insgesamt habe man seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel und dem Beginn der Gegenoffensive 700 Mitglieder der Terrorgruppe Hamas sowie des Islamischen Dschihad festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.