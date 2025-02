Zerstörungen im Gazastreifen (picture alliance / SIPA / Mahmoud Isleem)

Scharaa habe vom ägyptischen Präsidenten Sisi eine Schreiben zur Teilnahme an dem Treffen in Kairo erhalten, teilte das syrische Präsidialamt mit. Demnach wollen die arabischen Länder am 4. März über eine gemeinsame Haltung zur Zukunft des Gazastreifens beraten. Syrien wurde 2011 aus der Arabischen Liga ausgeschlossen, nachdem die Niederschlagung friedlicher Proteste gegen den damaligen Machthaber Assad einen jahrelangen Bürgerkrieg ausgelöst hatte.

In Israel bekräftigte Ministerpräsident Netanjahu, der Gazastreifen dürfe nicht mehr von der militant-islamistischen Hamas beherrscht werden. Dies könne in Verhandlungen oder auf andere Weise erreicht werden. Man sei jederzeit bereit, zu intensiven Kampfhandlungen zurückzukehren.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.