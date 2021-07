Jehan al-Sadat, die Witwe des früheren ägyptischen Präsidenten Anwar al-Sadat, ist tot.

Wie die Nachrichtenagentur Mena mitteilte, starb sie an einer Krebserkrankung im Alter von 87 Jahren. Jehan Sadat war vergangenes Jahr von einem Klinikaufenthalt in den USA zurückgekehrt. Präsident al-Sisi würdigte sie als Vorbild für ägyptische Frauen. Als Anerkennung ihres Wirkens soll unter anderem eine Autobahn in Kairo nach ihr benannt werden. In Deutschland wurde sie auch durch ihre Autobiografie "Ich bin eine Frau aus Ägypten" bekannt, die inzwischen in der 20. Auflage vorliegt. In einem weiteren Buch namens - "My Hope for Peace" - setzte sie sich mit den Friedensbemühungen zwischen ihrem Land und Israel auseinander.



Jehan Sadat war 1933 als Tochter eines Ägypters und einer Britin geboren worden. 1949 heiratete sie ihren Mann, der das Land von 1970 bis zu seiner Ermordung 1981 regierte. Zwei Jahre zuvor hatte er als erster arabischer Staatschef Frieden mit Israel geschlossen.

