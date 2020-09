Das arabische Sultanat Oman hat die diplomatische Annäherung zwischen Bahrain und Israel begrüßt.

Wie das staatliche Fernsehen berichtete, lobte die Regierung in Maskat den neuen strategischen Weg, den einige arabische Länder eingeschlagen hätten. Der Oman hoffe, dass dieser zu einen Frieden führen werde, der auf dem Ende der israelischen Besatzung und der Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staats mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt beruhe. Scharfe Kritik kam dagegen aus dem Iran, von der Türkei und der Palästinenserführung in Ramallah.



Bahrain und Israel hatten am Freitag eine Normalisierung ihrer Beziehungen verabredet. Bahrain ist das vierte arabische Land nach Ägypten, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, das einen solchen Schritt geht.

