Die US-Marine hat im Arabischen Meer eine Großlieferung Rüstungsgüter beschlagnahmt.

Die in Bahrain stationierte Fünfte Flotte teilte mit, die Waffen seien von einem Kreuzer auf einem Segelschiff sichergestellt worden, das man in internationalen Gewässern abgefangen habe. Den Angaben zufolge handelt es sich um Panzerabwehrraketen, Granatwerfer und Gewehre aus russischer und chinesischer Produktion. Es werde nun untersucht, aus welchem Land sie kämen und wohin sie verschifft werden sollten. Die Besatzung sei befragt und anschließend freigelassen worden.



Nach eigener Darstellung patrouilliert die US-Marine in den Gewässern der Region regelmäßig, um den Transport illegaler Lieferungen zu unterbinden, welche der Finanzierung krimineller oder terroristischer Aktivitäten dienen könnten.

