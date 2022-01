Die Baustelle, durch die der Fehmarnbelt-Tunnel verlaufen wird. (dpa/Frank Molter)

Landeswirtschaftsminister Buchholz erklärte in Kiel, damit komme man einer Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts nach. Dieses hatte zuvor darum gebeten, die Baggerarbeiten bis zur Entscheidung über einen Eilantrag auszusetzen. Diesen hatte ein Aktionsbündnis gegen den Brückenbau am vergangenen Donnerstag eingereicht. Er richtet sich speziell gegen das Vorhaben des Bundeslandes, die geschützten Riffe zerstören zu lassen und an anderer Stelle neue anzulegen.

Der etwa 18 Kilometer lange Straßen- und Eisenbahntunnel soll voraussichtlich von 2029 an die deutsche Ostseeinsel Fehmarn und die dänische Insel Lolland verbinden.

