Arbeitsplatz

Das ARbeiten im Homeoffice hat sich etabliert (picture alliance/dpa/Uwe Anspach)

Nach einer Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts arbeiten Vollzeitbeschäftigte durchschnittlich 1,4 Tage pro Woche im Home-Office. Ähnlich ist der Anteil in Frankreich mit 1,3 und in den USA mit 1,6 Tagen. Der Autor der Studie, Matthias Dolls, erklärte, nie zuvor habe irgendein Ereignis in so kurzer Zeit derart umfassend das Arbeitsleben verändert. Die traditionelle Skepsis gegenüber dem Homeoffice habe abgenommen, und die Beschäftigten wollten die Möglichkeit der Heimarbeit inzwischen nicht mehr missen.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.