In mehreren Ländern haben Sympathisanten der kurdischen Rebellen-Organisation "Arbeiterpartei Kurdistan", kurz PKK, an den heutigen Jahrestag der Gründung vor 42 Jahren erinnert.

Wie die PKK-nahe Nachrichtenagentur ANF berichtete, gab es gestern Abend zum Teil gemeinsam mit Antifa-Aktivisten kleinere Kundgebungen in Bielefeld, Berlin, Hannover und Düsseldorf. Auch in Frankreich, Spanien und der Schweiz kamen jeweils einige Dutzende Menschen zusammen. Verbreitete Fotos zeigten, dass sie die Corona-Schutzmaßnahmen offenbar weitgehend einhielten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten die Freilassung des in der Türkei inhaftierten PKK-Gründers Abdullah Öcalan und die Aufhebung von staatlichen Verboten der Organisation. Darüber hinaus machten sie auf die ihren Worten nach drohende Besetzung der selbstverwalteten Sengal-Region in der Türkei aufmerksam.



In Deutschland ist die sozialistisch ausgerichtete "Arbeiterpartei Kurdistans" seit 1993 verboten. Viele PKK-Symbole und -Zeichen sind bei Demonstrationen nicht erlaubt, das Zeigen ist strafbar. Das gilt etwa für bestimmte Fahnen mit einem roten Stern in einem gelb-grünen Kreis und auch für Transparente und Bilder von Öcalan. Die Türkei sieht die PKK als terroristische Organisation an. Sie verübte schwere Bombenanschläge und sonstige Attentate mit zahlreichen Todesopfern. Seit Jahrzehnten gehen türkische Regierungstruppen gegen PKK-Kämpferinnen und -Kämpfer vor.

Kurden sind eine unterdrückte Minderheit in der Türkei

Ankara wirft Berlin seit langem vor, nicht hart genug gegen die Guerillagruppe einzuschreiten. Der deutsche Verfassungsschutz bezeichnete die PKK 2019 als "schlagkräftigste" ausländische Extremistenvereinigung. Demnach nutzt sie Deutschland vor allem für Propaganda, zum Einwerben von Spenden und zur Rekrutierung neuer Mitglieder. Bei der Verurteilung eines PKK-Funktionärs im Sommer vor dem Oberlandesgericht Koblenz hieß es, zur PKK gehörten auch bewaffnete Einheiten, die ein Recht auf "aktive Verteidigung" mit Mord und Totschlag gegen türkische Sicherheitsbehörden in Anspruch nähmen. Dabei würden Soldaten, Polizisten und vereinzelt auch Zivilisten verletzt und getötet.



Die Kurden sind eine große Minderheit in der Türkei. Sie werfen dem Staat soziale und kulturelle Unterdrückung vor. Viele wollen eine Unabhängigkeit von der Türkei und streben einen eigenen Staat an. Das will Ankara mit aller Macht verhindern. Daher sehen viele Kurden in der PKK Freiheitskämpfer und die einzige nennenswerte Organisation, die sich für ihre Belange einsetzt. Die Lage in der Türkei wurde jüngst von Oberlandesgericht München in einem Prozess gegen türkischer Kommunisten als strafmildernd gewertet. Es gebe eine "strukturelle Repression" von Minderheiten in der Türkei, insbesondere von Kurden, Aleviten und Linksoppositionellen, hieß es. Alle Angeklagten hätten dies am eigenen Leib erfahren. Eine solche Unterdrückung sei geeignet, Widerstand herauszufordern.

Erdogan - erst trat er für die Kurden ein, dann ging er gegen sie vor

Der türkische Präsident Erdogan war zu Beginn seiner landesweiten politischen Karriere auf die Kurden zugegangen und hatte erstmals neue Freiheiten für sie in die Wege geleitet. Im Streit über die Änderungen der türkischen Verfassung und seine persönlichen Ambitionen vom Ministerpräsidenten zum Präsidenten aufzusteigen, wandte sich Erdogan dann aber aus strategischen Kalkül wieder gegen sie und ihre politischen Vertreter. Dazu gehört auch das Vorgehen gegen die prokurdische HDP.



Die PKK teilt sich in verschiedene Strömungen auf, von denen auch einige in den Nachbarländern aktiv sind, vor allem Syrien. So beteiligten sich PKK-Kämpferinnen und -Kämpfer maßgeblich am Bodenkrieg gegen die dschihadistische IS-Milizen in Syrien und im Irak.

