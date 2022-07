Der frühere brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva kandidiert erneut. (AFP / NELSON ALMEIDA)

Das teilte die Partei in Sao Paulo mit. Umfragen zufolge liegt der Linkspolitiker Lula aktuell vor dem rechtspopulistischen Amtsinhaber Bolsonaro. Dieser soll am Sonntag in Rio de Janeiro als Kandidat seiner Partei nominiert werden. Bis zum 15. August können sich Bewerber registrieren lassen. Die Wahl findet am 2. Oktober statt.

2018 wurde Lula wegen Korruption und Geldwäsche zu einer Haftstrafe verurteilt. Er konnte deshalb im selben Jahr nicht an der Präsidentenwahl teilnehmen. 2021 hob der Oberste Gerichtshof das Urteil auf und Lula erhielt seine politischen Rechte zurück.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.