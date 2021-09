Nach Betrugsvorwürfen bei der Arbeiterwohlfahrt in Hessen hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main zwei Beschuldigte angeklagt.

Wie die Ermittlungsbehörde mitteilte, wird einem 61-Jährigen aus Wiesbaden Anstiftung zu schwerer Untreue zur Last gelegt. Er soll seiner Tochter eine Schein-Beschäftigung in der Flüchtlingshilfe verschafft haben. Dazu soll er seine Kontakte zur damaligen Geschäftsführerin des AWO-Kreisverbandes Wiesbaden genutzt haben. Die Tochter wurde wegen Beihilfe zur Untreue angeklagt. Gegen die dritte Beteiligte läuft bereits ein Verfahren. Der AWO sollen Kosten in Höhe von 105.000 Euro entstanden sein.



Die Staatsanwaltschaft prüft außerdem Vorwürfe gegen eine Reihe weiterer AWO-Funktionäre in der Region. Dabei geht um unrechtmäßige Aufwandsentschädigungen, Bonuszahlungen, Beraterhonorare und fingierte Gehälter.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.