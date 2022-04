Gesetz zur Mindestlohnerhöhung

BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter (Archivbild). (dpa / picture alliance / Britta Pedersen)

Der aktuelle Gesetzentwurf sei nicht nur politisch, sondern auch rechtlich fragwürdig, sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter in Berlin. Er wandte sich insbesondere gegen die Einbindung des Bundestags. Kampeter betonte, es gebe auch die Möglichkeit, die Mindestlohnkommission in die Lage zu versetzen, selbst den Pfad für eine deutliche Erhöhung zu beschreiten. Arbeitsminister Heil habe aber bisher jedweden Dialog abgelehnt. Kampeter machte deutlich, dass im Anschluss an das Gesetzgebungsverfahren auch rechtliche Schritte möglich seien.

Das Gesetz soll an diesem Donnerstag erstmals im Bundestag beraten werden. Geplant ist, den Mindestlohn zum 1. Oktober auf 12 Euro pro Stunde zu erhöhen.

Derzeit liegt er bei 9,82 Euro, ab Juli steigt er auf 10,45 Euro.

