Bundeskanzlerin Merkel hat die Aussichten auf eine schnelle Einigung auf ein Lieferkettengesetz und beim rechtlichen Anspruch auf Homeoffice gedämpft.

Hierzu müssten weitere Gespräche geführt werden, um Lösungen zu finden, die der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nicht schadeten, sagte Merkel in einem Videobeitrag bei einer Veranstaltung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Sie sei keine Freundin davon, durch einen Rechtsanspruch auf Homeoffice gleich wieder Flexibilitäten zu erschweren. Vor allem lehne sie ab, dass Arbeitgeber in Begründungspflichten kämen. Lieber wäre ihr, man würde das über Tarifverträge so weit wie möglich regeln, meinte Merkel.



Die Äußerungen der Kanzlerin betreffen zwei Projekte von Arbeitsminister Heil, SPD. Bei dem auch von Entwicklungsminister Müller, CSU, unterstützten Lieferkettengesetz sollen Firmen verpflichtet werden, bei ihren Lieferanten im Ausland die Einhaltung der Menschenrechte sicherzustellen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.