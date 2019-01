Arbeitgeberpräsident Kramer fordert flexiblere Arbeitszeiten.

Er sprach sich unter anderem dafür aus, längere Wochenarbeitszeiten zu ermöglichen. Es gehe dabei aber nicht um Mehrarbeit, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Rahmen, in dem sich die Unternehmen bewegen könnten, müsse neu justiert werden. Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände kritisierte zudem die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit von elf Stunden zwischen zwei Arbeitstagen. Das lasse sich in einer digital und international vernetzten Welt der Wirtschaft aber nicht jeden Tag einhalten, meinte Kramer. In der Praxis werde längst anders gehandelt.



Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte zuletzt eine Ausweitung der Arbeitszeiten auch bei mobiler Arbeit oder Arbeit zuhause abgelehnt.