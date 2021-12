Intensivpfleger versorgen einen schwer an Covid-19 erkrankten Patienten auf der Corona-ITS im Universitätsklinikum in Halle/Saale. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild)

Geschäftsführerin Halletz sagte der "Rheinischen Post", wer sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wolle und damit die Pflegebedürftigen in den Einrichtungen gefährde, könne dafür keinen Bonus bekommen. Die Kräfte in Pflegeheimen hätten eine Verantwortung für die Bedürftigen. Diese und ihre Angehörigen müssten sich darauf verlassen können, dass die Beschäftigten ihr auch gerecht werden.

SPD, Grüne und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass es einen Corona-Bonus für Pflegekräfte geben soll. Dafür will die Regierung eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Nach den Worten der gesundheitspolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Klein-Schmeink, will die Ampel-Koalition das Thema im kommenden Jahr angehen.

