Öffentlicher Dienst

Verhandelt wird im Namen von rund 2,4 Millionen Beschäftigten bei Kommunen und Bund. (imago images / Arnulf Hettrich)

Die Präsidentin der kommunalen Arbeitgeberverbände, Welge, sagte der "Stuttgarter Zeitung", angesichts eines Kriegs in Europa verbäten sich verbal überzogene Eskalationen. Ihres Erachtens nach müsse nicht auf diese Weise mobil gemacht und das Thema nicht aufgeheizt werden. Zuvor hatte Verdi-Chef Werneke Streiks angedroht und eine "Unsitte" kritisiert, wonach Arbeitgeber bis zur letzten Verhandlungsnacht kein ernsthaftes Angebot machten. Am Mittag beginnt in Potsdam die erste Tarifrunde für rund 2,4 Millionen Angestellte von Bund und Kommunen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 10,5 Prozent Gehaltserhöhung bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens jedoch um 500 Euro erhöhte Monatslöhne. Die kommunalen Arbeitgeber haben die Mindesterhöhung bereits als "nicht leistbar" zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.