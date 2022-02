Arbeitgeber sehen Vertrauensbruch bei geplanter Erhebung des Mindestlohns. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild| Fernando Gutierrez-Juarez)

In einer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf erklärte die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, die angestrebte Anhebung des Mindestlohns greife tief in die tarifautonome Lohnfindung in Deutschland ein. Weiter hieß es, in zwei Wochen werde das Ergebnis eines juristischen Gutachtens im Auftrag der BDA erwartet. Es solle Argumente für mögliche Klagen etwa von Betrieben liefern.

Die Ampel-Regierung plant, dass der Mindestlohn zum 1. Oktober auf 12 Euro steigt. Derzeit liegt er bei 9 Euro 82.

