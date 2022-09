Arbeitgeberpräsident Dulger: Wenn Strompreise explodieren, bleibt Firmen kein Geld für Einmalzahlungen an Mitarbeiter. (dpa)

Viele Unternehmen würden ihren Mitarbeitern sicherlich eine Einmalzahlung ermöglichen, aber sie könnten es nicht, weil die massiv gestiegenen Energiekosten ihnen jede Luft zum Atmen nähmen", sagte Dulger in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Weiterhin forderte der Arbeitgeberpräsident die Bundesregierung auf, notfalls auch die Schuldenbremse auszusetzen, um die Wirtschaftskrise zu bekämpfen. Er erwarte von der Politik vor allem schnelle Entscheidungen für einen umgehenden Ausbau des Stromangebots.

Dem schloss sich die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Connemann, an. Sie warnte in der "Bild"-Zeitung vor dem Ende zahlreicher Traditionsunternehmen. Was ans Stromnetz könne, müsse ans Netz. Dazu zähle Biogas ebenso wie Kernkraft und Kohle.

