Rainer Dulger ist neuer Präsident der BDA (picture alliance/Wolfgang Kumm/dpa)

Die wachsende Bürokratie verschärfe den Fachkräftemangel in Deutschland, sagte Dulger der "Bild"-Zeitung. Daher brauche der Staat "eine Diät". Dieser verschlafe die Digitalisierung und weite dafür seinen Personalbestand fortlaufend aus. Damit sauge der Staat Talente aus den produktiven Bereichen in die Bürokratie. Dies verschärfe in der Folge das Arbeitskräfteproblem für die Wirtschaft und verringere das Wachstum, beklagte der BDA-Präsident.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.