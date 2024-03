Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / FrankHoermann / SVEN SIMON)

Dulger sagte im Deutschlandfunk , dafür brauche es einen gemeinsamen Kraftakt mit Bund und Ländern. Wachstumspolitik sei im übrigen auch ohne zusätzliche finanzielle Mittel möglich, etwa wenn es um die Entbürokratisierung und die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie um internationale Handelsabkommen gehe. Dulger betonte, auf den Brandbrief der vier Spitzenverbände der Wirtschaft an Bundeskanzler Scholz vor einem Monat habe es noch keine Reaktion gegeben. Daher hoffe man, dass der Kanzler heute Antworten mitbringe.

Der Bundeskanzler und die Spitzen der Wirtschaftsverbände kommen heute am Rande der Handwerksmesse in München zusammmen. Die Verbände hatten in ihrem Brandbrief von Frust und Verunsicherung in vielen Branchen gesprochen und mit Nachdruck Reformen gefordert. Die Bundesregierung erwartet für dieses Jahr ein minimales Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent. Im Oktober lag die Prognose noch bei 1,3 Prozent.

