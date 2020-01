Arbeitgeberpräsident Kramer hat sich für eine Bildungsoffensive in Deutschland ausgesprochen.

Kramer sagte am Abend bei einer Veranstaltung in Berlin, es gehe angesichts des digitalen Wandels vor allem um Aus- und Weiterbildung. Die Bundesländer müssten in Bildungsfragen besser zusammenarbeiten. Der Bund könne dabei eine moderierende Rolle einnehmen. Die Politik müsse zudem mehr tun, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken.