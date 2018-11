Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände dringt beim geplanten Fachkräftezuwanderungsgesetz auf eine schnelle Umsetzung.

Es sei dringend notwendig, dass das Gesetz noch in diesem Jahr beschlossen werde, sagte BDA-Präsident Kramer der "Süddeutschen Zeitung". Er verwies auf den Fachkräftemangel in vielen Branchen. Hauptgeschäftsführer Kampeter forderte eine Änderungen des bestehenden Entwurfs. In einigen Detailregelungen seien die Pläne zu bürokratisch und praxisfern, sagte Kampeter im Deutschlandfunk. Als Beispiel nannte er, dass von Fachkräften im Ausland ein Berufsabschluss nach deutschen Maßstäben gefordert werde. Generell gingen die Pläne der Bundesregierung aber in die richtige Richtung.



In Berlin findet heute der Deutsche Arbeitgebertag statt, als Rednerinnen werden unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und die SPD-Vorsitzende Nahles erwartet.