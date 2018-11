Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände fordert, dass das Fachkräftezuwanderungsgesetz noch in diesem Jahr beschlossen wird.

Dies sei dringend notwendig, sagte BDA-Präsident Kramer der "Süddeutschen Zeitung". Er verwies auf den Fachkräftemangel in vielen Branchen. Vom Spitzeninformatiker bis zum Lagerfacharbeiter gebe es derzeit überall unbesetzte Stellen. Vor diesem Hintergrund kritisierte er auch die Forderungen nach einer Abschaffung von Hartz IV. Zwar müssten Feinjustierungen vorgenommen werden, am Grundsatz des "Förderns und Forderns" dürfe aber nicht gerüttelt werden.



In Berlin findet heute der Deutsche Arbeitgebertag statt. Neben Kramer werden auch Bundeskanzlerin Merkel und die SPD-Vorsitzende Nahles reden.