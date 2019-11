Angesichts der schwächeren Konjunktur hat Arbeitgeberpräsident Kramer vor weiteren Belastungen für Unternehmen gewarnt.

Der Koalitionsvertrag gehöre auf den Prüfstand, alle noch geplanten Belastungen müssten auf den Prüfstand, sagte Kramer auf dem Arbeitgebertag in Berlin. Außerdem müssten Genehmigungsverfahren für den Ausbau der Infrastruktur beschleunigt werden. Deutschland brauche zudem eine Bildungsoffensive. Kramer forderte auch, die Sozialabgaben bei 40 Prozent zu deckeln.



Bundeskanzlerin Merkel sprach sich mit Blick auf die Konjunktur gegen hektische Maßnahmen aus. Die Bundesregierung wolle an ihrer soliden Haushaltspolitik festhalten. Die Kanzlerin machte zudem deutlich, dass sie bei den Unternehmenssteuern Handlungsbedarf sehe und verwies auf Steuersenkungen in den USA und Frankreich. Dies habe die Wettbewerbsbedingungen für Firmen in Deutschland verändert.