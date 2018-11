Arbeitgeberpräsident Kramer hat der Bundesregierung vorgeworfen, mit ihrer Politik Wachstums- und Wohlstandschancen zu verspielen.

Es gehe mehr um das Verteilen von sozialen Wohltaten als um Zukunftssicherung, sagte Kramer beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. Gerade jetzt sei es an der Zeit, Deutschland zukunftsfest zu machen. Bundeskanzlerin Merkel betonte, die Große Koalition stelle mit dem geplanten Einwanderungsgesetz wichtige Weichen. Als große Herausforderungen benannte sie den digitalen Wandel und das Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland herzustellen.



Die SPD-Vorsitzende Nahles sagte, sie wolle das Hartz-Vier-System überwinden. Dabei solle das Prinzip "Fördern und Fordern" nicht aufgegeben werden. Allerdings wolle sie einen Staat, der als Partner der Menschen auftrete und nicht als Widersacher.