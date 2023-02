Steffen Kampeter (dpa / picture alliance / Britta Pedersen)

Hintergrund sind die Warnstreiks an sieben deutschen Flughäfen in der vergangenen Woche, die für zahlreiche Ausfälle und Verspätungen gesorgt haben. BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, ein Streik, der den Flugverkehr in Deutschland zum Erliegen bringe, sei kein Warnstreik mehr. Dieser Ausstand habe einmal mehr deutlich gemacht, dass das Arbeitskampfrecht zunehmend unberechenbar werde. Gesetzliche Regelungen dazu seien überfällig. Ein Gesetz, das klar mache, dass Arbeitskämpfe Ausnahmen bleiben sollten, könne auch ein Beitrag zur Stärkung der Tarifbindung sein, so Kampeter.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.