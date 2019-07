Bei der Frage, was eine gute Führungskraft ausmacht, kommt es darauf an, welche Ziele erreicht werden sollen.

Darauf weist der Bamberger Experte für Arbeits- und Organisationspsychologie, Wolff, hin. Wenn etwa die persönlichen Aufstiegschancen hoch sein sollten, dann sei es gut, wenn man nach Macht strebe, sagte Wolff im Deutschlandfunk. "Aber wenn der Erfolg des Teams oder der gesamten Organisation des Unternehmens maximiert werden soll, dann kann Kooperation sehr hilfreich sein." Denn viele Situationen erforderten Vertrauen und dass man sich gegenseitig für Gefälligkeiten revanchiere: "So entstehen dann langfristige Beziehungen und so werden die auch aufrecht erhalten."



Deshalb sollten Unternehmen in Stellenausschreibungen für Chefinnen und Chefs nicht nur auf Qualitäten wie "durchsetzungsstark" setzen, betont Wolff. Denn es gebe Situationen, "wo sich die Produktivität am besten dadurch steigern lässt, dass man zusammenarbeitet, dass man sich gegenseitig vertraut und unterstützt".



Für die Untersuchung hatten Probanden eine Variante des Brettspiels "Siedler von Katan" gespielt, bei dem man sich kooperativ oder egoistisch verhalten kann. Dabei waren laut Wolff Spieler kurzfristig erfolgreicher, die sich rücksichtslos verhielten. Als Gruppen waren aber diejenigen erfolgreicher, die miteinander kooperierten.