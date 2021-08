In Deutschland sind 151.000 Ausbildungsstellen unbesetzt.

Das teilte die Bundesagentur für Arbeit in ihrem Monatsbericht für August mit. Zugleich suchen noch 84.000 Bewerberinnen und Bewerber eine Azubi-Stelle. Insgesamt ist ihre Zahl den Angaben zufolge rückläufig. Das sei jedoch nicht mit einem mangelnden Interesse von jungen Menschen an der Berufsausbildung gleichzusetzen, betonte die Arbeitsagentur. Vielmehr unterblieben viele Meldungen, weil die gewohnten Zugangswege vor dem Hintergrund der Corona-Krise beeinträchtigt gewesen seien. Digitale Alternativen hätten sie nicht vollständig ersetzen können, hieß es.



Der Arbeitsmarkt erholt sich derweil weiter. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland sank im August entgegen dem saisonalen Trend. Die Bundesagentur für Arbeit nannte eine Zahl von 2,58 Millionen. Das seien 12.000 weniger als im Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote wird weiterhin mit 5,6 Prozent angegeben. Rund 1,59 Millionen Menschen befanden sich zuletzt in Kurzarbeit.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.