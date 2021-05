Die Zahl der Beschäftigten in der Pflege ist laut Bundesagentur für Arbeit während der Corona-Pandemie leicht gestiegen.

Bei früheren Angaben, wonach sich 9.000 Menschen vom Pflegeberuf abgewandt haben, handelte es sich demnach lediglich um einen Zwischenstand. Ein Sprecher sagte, dieser Rückgang von März bis Juli 2020 sei saisontypisch gewesen. Das lasse sich jedes Jahr feststellen und gehe nicht vorwiegend auf Corona zurück. Die Entwicklung hatte damals für breite Diskussionen gesorgt.



Nach den neuen Angaben waren in der Gesundheits- und Altenpflege im Oktober 1,77 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt - gut 43.000 mehr als im Jahr zuvor. In den vergangenen fünf Jahren habe es in der Pflege ein Beschäftigungsplus von 14 Prozent gegeben. Dennoch sei der Fachkräftebedarf weiterhin erheblich.

