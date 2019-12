Die Bundesregierung will ein Gesetz auf den Weg bringen, um in den globalen Lieferketten Sozial- und Umweltstandards sicherzustellen.

Arbeitsminister Heil sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er und Entwicklungsminister Müller wollten den Entwurf erarbeiten. Mit einer Befragung habe man untersucht, in welchem Ausmaß sich international tätige Unternehmen bereits um sozial und ökologisch nachhaltige Lieferketten bemühten. Die Ergebnisse, die in Kürze präsentiert werden sollen, seien ernüchternd. Es gehe um ein Nein zu Kinderarbeit, Dumpinglöhnen und Ausbeutung, führte Heil aus.



Der SPD-Politiker Heil und der CSU-Politiker Müller waren zuletzt gemeinsam nach Äthiopien gereist und hatten sich dort über Arbeitsbedingungen bei der Produktion von Kleidung und Kaffee informiert. Heil sagte, die Reise habe seinen Blick geschärft. Müller hatte erst vor kurzem erklärt, dass der Prozess der Freiwilligkeit in der Sache schleppend laufe. Das sehe er an beim Textilbündnis, wo noch immer nur die Hälfte der Firmen mitmache.