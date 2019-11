Der für morgen und Freitag geplante Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa kann stattfinden.

Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main lehnte eine einstweilige Verfügung der Fluggesellschaft gegen den angekündigten 48-Stunden-Streik der Gewerkschaft UFO ab. Die Lufthansa kündigte umgehend an, in Berufung zu gehen. Das Unternehmen vertritt die Auffassung, der neue UFO-Vorstand sei nach einem gewerkschaftsinternem Konflikt nicht vertretungsberechtigt.



UFO fordert für die rund 21.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter unter anderem höhere Zulagen sowie einen besseren Zugang für Saisonkräfte in regulären Anstellungsverhältnisse.