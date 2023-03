Konferenzergebnis

Arbeitsgruppe soll über Bildungsthemen beraten

Auf der Konferenz in Berlin zur Bildungspolitik hat Bundesministerin Stark-Watzinger eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft angekündigt. Die FDP-Politikerin sagte nach dem Treffen, die Gespräche in der so genannten "Task Force" sollten "in einem strukturierten Prozess" erfolgen. An dessen Ende könne auch ein Spitzentreffen mit Bundeskanzler Scholz und den Regierungsvertretern der Bundesländer stehen.

14.03.2023